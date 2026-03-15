PAOK a întâlnit-o la Salonic, pe ”Toumba”, pe Levadiakos, în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al Superligii Greciei. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Răzvan Lucescu s-a impus cu 3-0.

Răzvan Lucescu, victorie uriașă în Grecia! Pe ce loc se află PAOK

Taison a deschis scorul în minutul 7 al meciului, din pasa lui Ioannis Konstantelias. În actul secund, PAOK a dublat și triplat avantajul.

Mai întâi, Dimitrios Chatsidis i-a pasat decisiv lui Alexander Jeremejeff, pentru golul de 2-0. Ulterior, Chatsidis și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj, în minutul 57, în urma assist-ului venit de la Magomed Ozdoev.

După victoria de pe ”Toumba”, PAOK a urcat pe primul loc în clasamentul Greciei cu 57 de puncte. În 25 de etape, PAOK a bifat 17 victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Gruparea lui Lucescu poate să cadă pe 2 la finalul etapei dacă AEK o învinge pe Atromitos. Meciul se desfășoară chiar acum și e 1-0 la pauză pentru Atromitos.

Cum arată clasamentul Greciei