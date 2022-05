Situație SF la echipa lui Răzvan Marin: Cagliari l-a demis pe antrenor, dar i-a și prelungit contractul!

Antrenorul lui Răzvan Marin de la Cagliari, experimentatul Walter Mazzarri, a fost demis luni de clubul din Serie A, după ce fusese numit pe banca tehnică în septembrie anul trecut.

O clauză din contractul tehnicianului prevede însă că, în cazul Mazzarri este dat afară într-un moment în care Cagliari se află în afara locurilor de la retrogradare, înțelegerea se prelungește automat până în iunie 2024!

Astfel, cu echipa aflată acum pe locul 17 (din 20, cu ultimele trei poziții care duc în Serie B), clubul ar urma să-i plătească o sumă reparatorie semnificativă lui Mazzarri pentru cele două sezoane viitoare rămase din contract.

Până la numirea unui nou antrenor, de pregătirea echipei lui Răzvan Marin se va ocupa tehnicianul de la Primavera, Alessandro Agostini.

Walter Mazzarri is set to be fired from Cagliari…whilst having his contract renewed.

Mazzarri signed a contract in September which was subject to a clause: if he is sacked while his team is outside of the relegation zone, his contract will be extended until June 2024. pic.twitter.com/2YMqLcGNnE