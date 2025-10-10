Gareth Southgate a acceptat propunerea! Fostul selecționer al Angliei, mesaj motivațional

Gareth Southgate a acceptat propunerea! Fostul selecționer al Angliei, mesaj motivațional
Fost selecționer al Angliei, Gareth Southgate este liber de contract după terminarea EURO 2024. 

Gareth Southgate
Gareth Southgate este liber de contract după terminarea EURO 2024, când Anglia a pierdut finala cu Spania (scor 1-2), locul rămas vacant fiind ocupat în primă fază de Lee Carsley, selecționerul naționalei U21.

Fără contract ca antrenor, în așteptarea unui nou acord în fotbalul mare, Gareth Southgate a îndeplinit rolul de observator UEFA la câteva meciuri. Fabio Capello, Ole Gunnar Solskjaer, Avram Grant, Aitor Karanka și Frank de Boer au fost observatori tehnici la EURO 2024, iar din vara anului trecut același rol l-a avut și Southgate, la anumite partide la care a fost trimis de forul european.

Gareth Southgate își oferă expertiza. Ce propunere a acceptat

În acest moment, Gareth Southgate a decis să își ofere expertiza la cel de-al 11-lea Summit Global al Aspire Academy din SUA, acceptând propunerea venită din partea organizatorilor.

El așteaptă o ofertă concretă, care cel mai probabil ar putea să vină din Premier League, campionat care se vede în exclusivitate pe VOYO!

”Cel mai important lucru pentru dezvoltarea fotbalului este dezvoltarea antrenorilor. Cu toții învățăm în permanență. Aducerea oamenilor împreună pentru a împărtăși experiențe și idei ne ajută să creștem pe toți, mai ales pe măsură ce jocul continuă să evolueze”, a spus fostul selecționer al Angliei.

În Anglia a reapărut informația conform căreia Gareth Southgate ar putea prelua Manchester United

Anul trecut, Gareth Southgate a respins categoric speculațiile legate de preluarea băncii tehnice a lui Manchester United. După un început dezamăgitor de sezon trecut, cu United pe locul 14 la acel moment în Premier League, fără victorii în Europa, s-au răspândit zvonuri că Southgate ar fi o opțiune preferată de noii acționari minoritari.

Cu toate acestea, Southgate a declarat clar că nu va antrena niciun club în următorul an, după încheierea mandatului său cu echipa națională a Angliei. Tehnicianul a explicat că are nevoie de timp pentru a se recupera și pentru a lua decizii bune privind viitorul său profesional.

La un an de la acel moment, în presa din Anglia a reapărut informația conform căreia el a putea prelua în curând Manchester United, fiind unul din numele trecute pe lista posibililor înlocuitori.

Cariera de fotbalist a lui Gareth Southgate

Gareth Southgate a evoluat ca fundaș central la Crystal Palace (1988-1995), Aston Villa (1995-2001) și Middlesbrough (2001-2006) și are 57 de selecții și două goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor a fost sub contract cu Middlesbrough (2006-2009), Anglia U21 (2013)-2016) și Anglia (2016-2024).

În palmaresul de jucător are două trofee EFL Cup și o finală de Cupa UEFA (2005-2006), iar ca antrenor a câștigat Toulon Tournament (2016), a jucat finalele Euro 2020 și Euro 2024 și a ocupat locul al treilea în UEFA Nations League (2018-2019).

