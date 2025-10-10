Gareth Southgate a acceptat propunerea! Fostul selecționer al Angliei, mesaj motivațional

Gareth Southgate este liber de contract după terminarea EURO 2024, când Anglia a pierdut finala cu Spania (scor 1-2), locul rămas vacant fiind ocupat în primă fază de Lee Carsley, selecționerul naționalei U21.

Fără contract ca antrenor, în așteptarea unui nou acord în fotbalul mare, Gareth Southgate a îndeplinit rolul de observator UEFA la câteva meciuri. Fabio Capello, Ole Gunnar Solskjaer, Avram Grant, Aitor Karanka și Frank de Boer au fost observatori tehnici la EURO 2024, iar din vara anului trecut același rol l-a avut și Southgate, la anumite partide la care a fost trimis de forul european.

Gareth Southgate își oferă expertiza. Ce propunere a acceptat

În acest moment, Gareth Southgate a decis să își ofere expertiza la cel de-al 11-lea Summit Global al Aspire Academy din SUA, acceptând propunerea venită din partea organizatorilor.

El așteaptă o ofertă concretă, care cel mai probabil ar putea să vină din Premier League.


