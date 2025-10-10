Mijlocașul de 22 de ani nu mai reușește să se impună în primul 11 și are cifre modeste în acest sezon, cu 12 meciuri și doar două pase decisive. FCSB se află pe locul 11 în SuperLiga, cu 13 puncte după 12 etape.

Octavian Popescu s-a pozat în tricoul lui Real Madrid

Neconvocat la lotul național de Mircea Lucescu, Popescu și-a făcut timp pentru social media și a postat o imagine purtând tricoul celor de la Real Madrid. Fotbalistul a recunoscut de-a lungul timpului că este fanul grupării de pe Bernabeu.

