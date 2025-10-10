FOTO Certat de Becali, Tavi Popescu s-a pozat în tricoul unei alte echipe! Imaginea postată pe rețelele sociale

Certat de Becali, Tavi Popescu s-a pozat &icirc;n tricoul unei alte echipe! Imaginea postată pe rețelele sociale Superliga Octavian Popescu
Octavian Popescu traversează o perioadă dificilă la FCSB. 

Octavian PopescuFCSBReal MadridGigi Becali
Mijlocașul de 22 de ani nu mai reușește să se impună în primul 11 și are cifre modeste în acest sezon, cu 12 meciuri și doar două pase decisive. FCSB se află pe locul 11 în SuperLiga, cu 13 puncte după 12 etape.

Octavian Popescu s-a pozat în tricoul lui Real Madrid

Neconvocat la lotul național de Mircea Lucescu, Popescu și-a făcut timp pentru social media și a postat o imagine purtând tricoul celor de la Real Madrid. Fotbalistul a recunoscut de-a lungul timpului că este fanul grupării de pe Bernabeu.

Gigi Becali, patronul FCSB, și-a exprimat dezamăgirea față de evoluțiile fotbalistului în trecut și a sugerat că anturajul ar putea fi principala problemă.

„La 18 ani depindea echipa de el. La 22 nu mai e ce a fost la 18. Jocuri de noroc nu joacă, curvar nu este. Alcool nu bea. Poate îi e frică acum și zice ‘ia să termin eu cu treaba asta, că s-a pus nea Gigi’. Singurul lucru care mai rămâne e anturajul. E posibil”, spunea Becali în urmă cu puțin timp.

