Tehnicianul francez a admis fără ocolișuri că echipa sa nu merita victoria sâmbătă și a spulberat așteptările celor care vedeau meciul ca pe o formalitate.



"A fost o partidă dificilă, ei au jucat bine, au fost agresivi. Am avut câteva oportunități, dar nu am creat suficient pentru a merita aceste trei puncte", a transmis Vieira.



"Lecce a meritat acest egal"



Vizibil nemulțumit de prestația confuză a jucătorilor săi, care au greșit multe pase și nu au reușit să domine la mijlocul terenului în ciuda superiorității valorice, Vieira a ținut să laude adversarul și să le transmită un mesaj direct propriilor fani și jucători.



"Mulți cred că avem obligația de a câștiga împotriva lui Lecce, dar trebuie să acceptăm că și ei pot veni aici și câștiga meciul. Au meritat acest egal. Nu era scris că noi trebuie să câștigăm, în jumătatea inferioară a clasamentului sunt mai puternici decât anul trecut", a punctat antrenorul.



În ciuda criticilor, Vieira a găsit și motive de optimism, în special în defensivă: "Pe plan defensiv am făcut o treabă bună, sunt mulțumit de performanța lui Marcandalli, a făcut un meci excelent. Echilibrul ne-a permis să luăm acest punct și, când vom sta mai bine fizic, vom fi mai buni și tehnic. Atitudinea este corectă, grupul nu a vrut să piardă".

