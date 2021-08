VIDEO | Imagini nebune din Franța! Suporterii lui Nice au pătruns pe teren și i-au bătut pe jucătorii lui OM

Arbitrul partidei s-a văzut nevoit să fluiere finalul meciului, după ce jucătorii lui OM au refuzat să mai revină pe gazon. Nice riscă să piardă meciul la masa verde, cu 3-0.

OFFICIAL:

The referee blows full-time after Marseille refused to restart the match.

According to LFP rules, the hosts will apparently have an automatic 3-0 victory.

OGC Nice were leading 1-0 before the drama