VIDEO FANTASTIC! Cum arata loja unui stadion pe care se va juca la Mondialul din Qatar! Ce au pus seicii in spatele scaunelor

Stadioanele vor atinge cele mai inalte standarde de calitate. Experienta se anunta cu totul diferita fata de tot ce erau fanii obisnuiti sa traiasca. Lojele vor beneficia de o atentie speciala. Suporterii care-si permit sa plateasca vor putea chiar sa si doarma in camera de lux din tribuna dupa finalul meciurilor. Boxele VIP sunt utilate exact ca niste camere de hotel!



Qatar FIFA 2022: if you have a few thousand dollars to spare a night you could watch the world cup matches in Qatar from the comfort of your own suite at the stadium pic.twitter.com/CFOH5QVxwK