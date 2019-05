E gata STADIONUL VAGIN! Prima super arena pentru Mondialul din Qatar a fost terminata! Inauntru e FIX ca stadionul de la Craiova! E incredibil cum arata exteriorul!

Seicii din Qatar au terminat primul stadion pentru Mondialul de peste 3 ani!

Arena Al Wakrah va gazdui meciuri pana in faza sferturilor de finala. Are un sistem de aer conditionat care asigura confortul termic pentru 40 000 de oameni, cat e capacitatea maxima a arenei.

Proiectat de arhitectul irakian Dame Zaha Hadid, care a murit in 2016 la 65 de ani din cauza unui atac de cord, stadionul a fost comparat de britanici cu un VAGIN din cauza formei sale. In momentul in care Hadid a prezentat planurile sale de constructie, in 2013, a transmis presei ca inspiratia sa e o barca specifica zonei Golfului.

Comparatia cu zona intima feminina l-a infuriat pe Hadid: "E rusinos ca lumea vine cu prostii cum e asta. Ce inseamna asta? Tot ce are o gaura e un vagin? E ridicol!"

Nascut in Irak, Hadid avea si cetatenie britanica. Dupa proiectele sale au fost construite Bazinul din Londra de la Jocurile Olimpice din 2012, muzeul MAXXI din Italia si Opera din Guangzhou, China.