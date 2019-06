"Joci la Mondialul din 2022?" Raspunsul dat de Leo Messi intr-un interviu: el va avea 35 de ani la turneul final din Qatar

Messi spune ca nu stie daca turneul final din 2022 il va mai prinde la nationala Argentinei.

Argentinianul Lionel Messi, de 5 ori castigator al Balonului de Aur, spune ca nu e sigur de prezenta la urmatoarea editie a Cupei Mondiale, care va avea loc in 2022, in Qatar

Messi a vorbit intr-un interviu acordat FOX Sports.

Messi: "Vreau sa castig ceva cu nationala inainte sa ma retrag"



"Vreau sa imi inchei cariera castigand un trofeu cu echipa nationala a Argentinei sau cel putin sa incerc de cate ori este posibil", a declarat Messi, care va juca la Copa America.

"Nu stiu daca voi fi la Mondialul din 2022", a adaugat Messi, care va avea 35 de ani in iunie 2022.

In cursul interviului, starul argentinian a spus ca regreta inca infrangerea suferita cu selectionata tarii sale in finala mondiala din 2014, iar apoi in finalele competitiei Copa America din 2015 si 2016, precum si performanta slaba de la Mondialul desfasurat anul trecut in Rusia.



"Daca as fi inscris penalty-ul impotriva Islandei (1-1), acest lucru ar fi schimbat totul", a spus Messi, adaugand ca o clasare a Argentinei pe primul loc in grupa sa de la CM 2018 i-ar fi permis sa infrunte in optimile de finala Danemarca, in locul Frantei.