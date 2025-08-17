După un sezon dramatic în care Napoli a cucerit titlul de campioană cu doar un punct peste Inter, iar nerazzurrii au ratat toate trofeele puse în joc, Fabio Capello (79 de ani) anticipează un campionat și mai palpitant în Italia.

Fabio Capello o vede favorită pe Napoli la titlu



Fostul mare antrenor de la AC Milan sau Real Madrid, care l-a pregătit pe Cristi Chivu la AS Roma, consideră că Napoli are prima șansă la titlu. Trupa lui Antonio Conte a cheltuit aproape 90 de milioane de euro pentru transferuri în această vară, iar printre noutăți se numără și starul Kevin de Bruyne.



"Mă aștept la un campionat competitiv și mult mai imprevizibil. Asta și pentru că multe echipe de top și-au schimbat antrenorul. Mă refer la Inter, Roma, Milan, Atalanta, Lazio, Fiorentina sau Torino.



Napoli începe în avantaj. Nu numai pentru că este campioana en-titre și a reușit să-l păstreze pe Antonio Conte, dar și pentru că s-au mișcat mai bine decât celelalte competitoare în fereastra de mercato. Napoli s-a întărit, chiar dacă în acest sezon va trebui să lupte pe mai multe fronturi, spre deosebire de sezonul trecut", a spus Capello, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Fabio Capello: "Chivu, un om inteligent, dar Inter are probleme în mercato"



Inter a plătit în această vară 70 de milioane de euro pentru achiziții, însă Fabio Capello remarcă faptul că nerazzurrii au ratat mai multe ținte importante.



"La Inter cu siguranță se va schimba ceva. Îl cunosc bine pe Chivu, l-am antrenat și știu că este un om inteligent.



Totuși, se pare că Inter are probleme în mercato. S-a vorbit de Lookman, de Leoni, de Manu Koné. Idei bune, dar niciunul nu a ajuns. Mai sunt două săptămâni și trebuie să vedem dacă Marotta va reuși să întărească lotul", a mai spus Capello.

