Victor Pițurcă a reacționat după publicarea clasamentului all-time realizat de prestigioasa publicație The Athletic, care l-a desemnat pe Lionel Messi cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Fostul selecționer al României este pe aceeași lungime de undă cu jurnaliștii americani și spune că argentinianul este „inegalabil”.

Victor Pițurcă, dat pe spate: „Messi este cel mai valoros jucător din istorie”

Pițurcă a explicat că a avut ocazia să-i vadă pe cei mai mari fotbaliști ai lumii și că nimeni nu l-a impresionat precum Messi.

„Din punctul meu de vedere, inegalabil și cel mai valoros jucător este Lionel Messi. Eu n-am văzut un jucător ca el și i-am prins aproape pe toți. L-am văzut și pe Pele la Mondialul din Mexic. Atunci Brazilia avea o echipă fantastică, cu mulți jucători extraordinari”, a spus Pițurcă, potrivit sptfm.ro.

Pe lângă marile legende ale lumii, în clasamentul celor mai buni 100 de fotbaliști din istorie apare și Gheorghe Hagi, aflat pe locul 82. „Regele” se situează imediat sub scoțianul Denis Law și peste englezul Dixie Dean.

În top se regăsesc și jucători activi, precum Mbappe (29), Modric (36), Neuer (38) sau Benzema (41), iar Neymar este pe locul 46. Primele 20 de poziții includ nume legendare precum Di Stefano, Beckenbauer, Zidane, Puskas, Eusebio, Ronaldo „Fenomenul”, George Best sau Paolo Maldini.

