Echipa din Superliga a scăpat de interdicția la transferuri și legitimează 5 jucători dintr-un foc!

Petrolul intră într-o nouă eră după ce turcii au anunțat că se vor implica la echipă, dar momentan lucrurile sunt complicate și puține s-au rezolvat până acum. După ce s-a aflat că la Ploiești vor veni oameni de afaceri din ”Țara Semilunei”, au fost luate și primele decizii majore, inclusiv schimbarea antrenorului. Laszlo Balint a fost înlăturat de pe banca tehnică, iar locul său a fost luat de Mehmet Topal.

Topal a fost jucător la Valencia, Fenerbahce, Galatasaray sau Beșiktaș, iar acum va bifa prima experiență în antrenorat. Unul dintre turcii care se implică la Petrolul, Cristian Fogarassy, a spus planurile de viitor ale ploieștenilor. În trei ani vrea să câștige titlul în Superliga României, un obiectiv chiar îndrăzneț, dar până atunci se vrea conturarea unui lot puternic.

Petrolul a scăpat de interdicția la transferuri și poate legitima jucători!

Petrolul negociază mai multe veniri de jucători, iar pe listă sunt, așa cum poate era de așteptat, și fotbaliști din Turcia. Cert este că în zilele următoare vor face ploieștenii anunțuri cu privire la numele care vor întări lotul. Recent, clubul din Ploiești a scăpat de interdicția la transferuri.

Petrolul și-a achitat datoriile și acum are dreptul de a legitimat jucători, iar Alexandru Mateiu, Alexandru Tudorie, Alexandru Stănică, Ricardinho și Tiadine Keita, transferați în această vară și care nu au fost eligibili pentru meciul din prima etapă, vor primi drept de joc pentru întâlnirea cu Dinamo, din etapa a doua.

”În ciuda eforturilor susținute depuse, la finalul săptămânii trecute, de către clubul nostru în direcția stingerii litigiilor care au dus la interdicția legitimării de noi jucători, staff-ul tehnic al petroliștilor n-a putut conta, totuși, pe întreg efectivul în meciul de debut al noului sezon, în condițiile în care confirmările celorlalte părți implicate nu au sosit în timp util pentru ca FIFA să ridice sancțiunea.

În cursul zilei de astăzi, însă, FIFA a comunicat oficial faptul că FC Petrolul poate legitima noi jucători, astfel încât fotbaliștii sosiți în această vară, Alexandru Mateiu, Alexandru Tudorie, Alexandru Stănică, Ricardinho și Tiadine Keita, pot fi înregistrați oficial și vor fi apți de joc pentru confruntarea din runda a doua, cea cu Dinamo București.

Meciul din Capitală se va desfășura pe arena ‘Arcul de Triumf’, duminică, de la ora 22.00, o jumătate de oră mai târziu decât programarea inițială. Modificarea a fost anunțată, astăzi, de către Liga Profesionistă de Fotbal, ținându-se cont de temperaturile ridicate din această perioadă”, a fost comunicatul oficial al Petrolului Ploiești.

Petrolul nu o duce foarte bine financiar

Petrolul Ploiești a făcut doar egal, scor 0-0, în primul meci al sezonului, disputat împotriva Gloriei Buzău, pe teren propriu. La finalul meciului, Gicu Grozav s-a declarat supărat că nu a reșit să marcheze de la punctul cu var.

În plus, întrebat despre problemele financiare de la Petrolul, acesta a solicitat public introducerea unor legi care să protejeze fotbaliștii.

"Sunt supărat că nu am marcat. Aveam șanse să luăm cele trei puncte. Îmi pare rău că am ratat. Se întâmplă. Trebuie să ridicăm capul din pământ. Am avut oportunități de a marca. Ei s-au apărat bine. Îmi pare rău, acum a trecut.

Pregătisem meciul cu poate o altă formulă. Am aflat cu câteva ore înainte de joc că jucătorii nou-veniți nu pot fi folosiți. Nu m-a afectat. Aveam o echipă competitivă. Sunt supărat și încerc să trec repede peste acest moment.

Nu aș vrea să vorbesc despre lucrurile extrasportive. Eu sper să se rezolve cât mai repede (problemele financiare, n.r.). Ar trebui să se dea niște legi în favoarea jucătorilor. Dar suntem departe de aceste lucruri. Altfel vom suferi în continuare", a spus Gicu Grozav.

Turcii nu au preluat, momentan, Petrolul

Potrivit lui Claudiu Tudor, președintele Petrolului, turcii au plătit o parte din suma negociată pentru preluarea clubului, însă n-au virat încă toți banii.

De aici și problemele financiare de la echipă, jucătorii fiind neplătiți de două luni. Dacă vor ajunge la trei luni, aceștia vor putea să devină liberi de contract.

”Clubul nu a fost preluat de către turci. Guler, prin firma Sportimex, dacă va achita valoarea contractului, va intra ca membru fondator el. Sau, în momentul în care se va face pe acţiuni, va primi o parte din acţiuni. Sportimex a achitat prima tranşă, chiar puţin peste. Cu siguranţă, luna viitoare va fi următoarea tranşă. Dacă omul de afaceri Serhan, care a fost alături de noi în cantonament, va dori să preia clubul, atunci suntem deschişi, dispuşi.

Li s-a transmis de atâtea ori, s-au purtat discuţii. El a spus că vine, deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. Îi aşteptăm să preia tot clubul, cât vor, atât timp cât e pe mâini bune şi sunt garanţii că se fac plăţile", a spus Claudiu Tudor în cadrul unei conferințe de presă.