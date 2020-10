Veste URIASA primita de Real Madrid inaintea meciului cu Barcelona! Ce jucator poate reveni pentru 'El Clasico'!

Eden Hazard le-a provocat mari dureri de cap conducerii si lui Zinedine Zidane, in ultima luna de zile.

Belgianul a terminat sezonul accidentat, iar in momentul cand s-a parut ca este gata sa revina, a suferit o noua leziune musculara din care inca nu si-a revenit. In ciuda perspectivei sumbre cum ca Hazard ar putea rata debutul in Champions League si derby-ul cu Barcelona, pentru Real Madrid s-a nascut o raza de speranta cu jucatorul belgian.

Staff-ul medical al lui Real Madrid lucreaza intens cu Hazard sa revina pe teren, iar echipa este de parere ca belgianul va putea reveni mai curand pe gazon fata de cum se asteptau initial. Zidane este optimist, dar nu ar vrea sa-l forteze pe atacant, avand in vedere ca are solutii pe banca.

Pe 21 octombrie Real Madrid va disputa partida din UEFA Champions League impotriva lui Sahtior Donetsk, iar la 3 zile distanta derby-ul cu Barcelona din deplasare.

Real Madrid ii va apti pentru cele doua meciuri importante si pe Odriozola si Militao, ultimul avand o accidentare putin mai serioasa care l-a tinut in afara terenului de pe 15 septembrie.