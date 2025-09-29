Real Sociedad a pierdut meciul cu FC Barcelona, scor 1-2, dar partida a consemnat primul gol marcat de Alvaro Odriozola, după o pauză de patru ani.



Odriozola a fost aproape să o părăsească pe Real Sociedad

Precedenta reușită a spaniolului fusese înregistrată în tricoul Fiorentinei. Fundașul dreapta a revenit în prim-plan, după o accidentare la genunchi care l-a ținut opt luni de zile departe de gazon. Cu o coastă fisurată și cu numeroase probleme musculare, acesta a prins rar lotul și a fost aproape să renunțe la contractul cu "Txuri-Urdin".



"Sunt atât de mândru, nu voi minți. Vin după o perioadă foarte dificilă, am avut o perioadă foarte grea. Acum o lună am avut un moment de cotitură. Eram aproape să plec, voiam să joc, voiam să fiu din nou eu însumi. Să joc astăzi și să marchez, e un miracol. Eram în iad acum o lună. Nimic nu a funcționat pentru mine. Este atât de dureros. Sunt privilegiat să fiu la clubul vieții mele, care m-a lansat în fotbal. Sunt fericit pentru gol, dar sunt un pic trist pentru că nu am învins Barcelona, mai ales că eu și toți cei dragi mie suntem și fani Real Madrid", a declarat Odriozola.



Are trofee câștigate cu Real Madrid și Bayern Munchen

Alvaro Odriozola Arzallus (29 de ani) este născut la San Sebastian și s-a format la juniorii cluburilor AD Marianistas și Real Sociedad Cantera. La nivel de seniori a evoluat pentru Real Sociedad B (2013-2017), Real Sociendad (2017-2018, 2023-prezent), Real Madrid (2018-2020, 2021, 2022, 2023), Bayern Munchen (2020 / împrumutat), și Fiorentina (2021-2022 / împrumutat). Are patru selecții și 1 gol pentru echipa de seniori a Spaniei, fiind inclus în lotul pentru CM 2018.



În palmares are La Liga (2019-2020), Copa del Rey (2022-2023), Supercopa de Espana (2020), UEFA Super Cup (2022), FIFA Club World Cup (2018, 2022), Bundesliga (2019-2020), DFB-Pokal (2019-2020), UEFA Champions League (2019-2020) și finala UEFA European U21 Championship (2017). Joacă pe postul de fundaș dreapta și este cotat la 1 milion de euro.



Foto - Getty Images

