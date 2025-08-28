Fundașul central, aflat sub o presiune uriașă după gafa din derby-ul cu Rapid, a fost chemat de selecționerul Hugo Broos la naționala Africii de Sud pentru "dubla" decisivă cu Lesotho și Nigeria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Vestea vine într-un moment complicat pentru stoperul roș-albastru. În timp ce în România este ținta criticilor pentru eroarea din prelungirile meciului cu Rapid, care a costat-o pe FCSB două puncte, în țara sa natală este văzut ca o soluție pentru calificarea la turneul final din America de Nord.



Selecționerul Hugo Broos l-a inclus pe Ngezana pe lista finală a jucătorilor care vor înfrunta Lesotho (5 septembrie) și, mai ales, marea rivală Nigeria (9 septembrie). Africa de Sud este lider autoritar în Grupa C, cu 13 puncte, la cinci puncte distanță de Rwanda, și are o șansă imensă de a-și asigura prezența la Mondial.



Pariul lui Becali, chemat la națională



Convocarea la "Bafana Bafana" sosește chiar înaintea returului crucial cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Deși mulți se așteptau ca Ngezana să fie tras pe linie moartă după greșeala din campionat, Gigi Becali a surprins pe toată lumea și a anunțat că mizează total pe sud-african pentru a betona defensiva în fața scoțienilor.



"Noi suntem deja calificați. Pentru ei e meciul secolului. (n.r. - Sunt periculoși la fazele fixe) Noi o să avem un Ngezana în teren, nu?", a spus Gigi Becali pentru Digisport, oferindu-i un vot de încredere nesperat fundașului său.



Astfel, Ngezana are acum o dublă misiune: mai întâi trebuie să-și ajute echipa de club să treacă de Aberdeen și să ajungă în grupele Europa League, apoi să pună umărul la o calificare istorică a Africii de Sud la Cupa Mondială.

