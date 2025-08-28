Meciul este programat joi seară, de la 21:30, și poate fi urmărit la televizor, pe PRO TV, și online pe VOYO.

Meciul tur s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. În inferioritate numerică, roș-albaștrii au marcat de două ori, prin Daniel Bîrligea (minutul 32) și prin Darius Olaru (minutul 47). Scoțienii au redus din diferență în minutul 61 prin Dante Polvara, iar, în minutul 90, Ester Sokler a stabilit scorul final.

Astfel, meciul de pe Arena Națională este deschis oricărui rezultat, însă roș-albaștrii au avantajul terenului propriu.

Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii va trebui să se descurce fără italianul Juri Cisotti, care a fost eliminat la meciul tur.

În cazul în care va reuși să treacă de Aberdeen, FCSB se va califica în faza principală Europa League, acolo unde au impresionat și sezonul trecut. În caz contrar, roș-albaștrii vor juca în faza principală Conference League, acolo unde sunt deja calificați.

