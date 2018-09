CFR 1-2 VIITORUL | "Stiu ca vreti sa vorbim de demiterea mea, dar hai sa vorbim de meciul asta!" Ce a spus Conceicao dupa infrangerea cu Viitorul

Portughezul Conceicao nu vrea sa spuna daca pleaca sau nu de la CFR. Sefii i-au adus deja inlocuitor. L-au chemat la Cluj pe spaniolul Maqueda.

"Am controlat jocul 80 de minute, dar asa e fotbalul. Am fost pe punctul de a castiga cu 1-0. Eliminarea de joi a lasat urme din punct de vedere emotional asupra jucatorilor. Respect curiozitatea voastra in privinta viitorului meu, dar vreau sa vorbesc despre meciul de azi, despre fotbal. Ultimele rezultate n-au fost cele mai bune, asa este", a spus Conceicao la Digisport.

In conferinta de presa de dupa joc, Coceicao a transmis clar ca vrea sa continue la CFR: "Nu mi-am dat niciodata demisia, vreau sa raman la Cluj!"