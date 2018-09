OFICIAL | Berlusconi e din nou patron al unei echipe de fotbal! Unde va baga bani omul care a facut din Milan un gigant european

Silvio Berlusconi, fost patron al lui AC Milan si prim ministru al Italiei, a cumparat clubul Monza!

Silvio Berlusconi este noul sef al formatiei S.S Monza 1912, din Serie C!



Magnatul italian a platit circa 3 milioane de euro printr-un dintre companiile sale, Fininvest, pentru a cumpara 65% din actiunile clubului.



Alaturi de Berlusconi, la Monza va merge si Adriano Galliani, presedintele Milanului in perioada in care "Don Silvio" era patron pe San Siro.