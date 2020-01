Un fotbalist legendar si-a prelungit contractul si va juca pana la 53 de ani!

“King Kazu” se afla la al 35-lea sezon ca jucator profesionist.

Kazuyoshi Miura, fotbalistul japonez care, pe 26 februarie, va implini varsta de 53 de ani, si-a prelungit cu inca un sezon contractul cu Yokohama FC, echipa proaspat promovata in prima liga nipona de fotbal. Echipa sa a terminat sezonul trecut din liga secunda pe pozitia a doua, care a adus promovarea directa, iar veteranul a bifat 3 prezente, in doua dintre meciuri fiind titular. Miura s-a nascut in 1967, cand Anglia era campiona mondiala la fotbal, Lyndon B. Johnson era presedinte in SUA si Engelbert Humperdinck, Beatles, The Bee Gees si Tom Jones dominau topurile muzicale.

El a inceput fotbalul la Shizuoka Gakuen High School, in 1982, apoi s-a transferat in Brazilia, la Club Atletico Juventus (1982-1986), si a debutat la seniori la Santos (1986), iar de-a lungul carierei a mai jucat la Palmeiras (1986), Sociedade Esportiva Matsubura (1986), Clube de Regatas Brasil (1987), EC XV de Jau (1987-1988), Coritiba FC (1988-1989), Santos (1990), Verdy Kawasaki (1990-1994, 1995-1998), Genoa (1994-1995), Dinamo Zagreb (1999), Kyoto Purple Sanga (1999-2000), Vissel Kobe (2001-2005), Sydney FC (2005) si Yokohama FC (2005-2020). Fotbalistul are 89 de selectii si 55 de goluri pentru nationala Japoniei, pentru care a jucat intre 1990 si 2000, dar si alte 6 meciuri si 1 gol pentru reprezentativa de futsal a tarii sale, cu care a participat la Campionatul Mondial 2012.

In intreaga cariera de atacant, Miura a jucat 843 de partide si a inscris 276 goluri, fiind recunoscut ca cel mai varstnic jucator care a jucat si a inscris un gol intr-un meci de profesionisti. In martie 2017, in partida cu V-Varen Nagasaki, la 50 de ani si 7 zile, el surclasa precedentul record de longevitate al lui Stanley Matthews (Stoke City, 1965) cu doar doua zile, iar peste o saptamana marca golul victoriei in intalnirea cu Thespakusatsu Gunma, intrecandu-l pe legendarul fotbalist britanic si la acest capitol.