Ce decizie a luat cel mai BATRAN jucator din lume, Kazuyoshi Miura, la 52 de ani: "Corpul meu imi spune cand ma opresc"

La 52 de ani, Kazuyoshi Miura e cel mai batran fotbalist profesionist din lume!

Kazuyoshi Miura are 52 de ani, dar nu se gandeste la retragerea de pe teren. Mai mult, a anuntat intr-un interviu acordat L'Equipe ca vrea sa joace pana cand va muri.

"Cand mor, vreau sa se spuna despre mine ca fotbalistul a murit, nu fostul fotbalist. Chiar nu vreau sa renunt, corpul meu decide si nu este momentul. Chiar nu vreau sa vorbesc despre retragere", a spus Miura in L'Equipe.



Miura: Nu-mi pot imagina sa-mi iau adio de la suporteri!



Kazuyoshi Miura a debutat in 1986 la Santos in Brazilia, iar de atunci are cel putin o aparitie in fiecare an. In 2019 a jucat un meci pentru Yokohama FC.

"Cand corpul meu decide ca sunt prea obosit ca sa ma antrenez, atunci ma retrag. Dar azi nu-mi pot imagina ca imi iau adio de la 50.000 de spectatori pe stadion. Nu vreau sa devin antrenor, presedinte, director sportiv sau comentator TV. Singura dorinta a mea este sa fiu fotbalist. Pana cand o sa mor daca se poate!", a spus Miura.

Atacant de meserie, Miura a jucat multi ani in Brazilia, apoi a ajuns la Genoa in Serie A, si a mai trecut pe la Dinamo Zagreb. Din 2005 joaca la Yokohama FC, in liga a doua japoneza.

Miura a avut o cariera lunga si la nationala Japoniei, 88 de meciuri si 55 de goluri.