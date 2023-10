L-a împușcat pe antrenor, pentru că îl folosea prea puțin pe fiul său!

Un părinte din orașul american St. Louis (Missouri) l-a împușcat pe antrenorul fiului său, în timpul unui antrenament, din cauză că era supărat că îi dădea puține minute pe teren puștiului.

Antrenorul este internat în spital, dar se află în stare stabilă

Daryl Clemmons l-a rănit cu patru gloanțe pe Shaquille Latimore, după o dispută verbală care a degenerat, în timpul unui antrenament al unei echipe de juniori, desfășurat într-un parc din zona North St. Louis, care se pregătea pentru competiția St. Louis BadBoyz.

St. Louis Metropolitan Police Department a transmis că antrenorul este internat în spital, dar se află în stare stabilă, deși gloanțele i-au atins mai multe organe. Nicio altă persoană nu a fost rănită în incident, iar agresorul s-a predat ulterior singur la secția de poliție, fiind acum în arest.

"Am încercat să mă îndepărtez de el, dar m-a împucat în spate"

"Ne-am certat pentru că el era nemulțumit că fiul lui nu era în echipa de start și nu juca mai mult. Nu am văzut arma decât foarte târziu. Am fugit, am încercat să mă îndepărtez de el, dar m-a împucat în spate. Am căzut și a mai tras de câteva ori înspre mine. După fiecare meci încerca să mă critice și devenea agresiv. După atac mi-a strigat 'ți-am zis că o să te găuresc', în timp ce oamenii fugeau și țipau din apropierea noastră", a declarat Latimore.

Departamentul de poliție, afectat de reducerea finanțării

St. Louis este inclus pe listele orașelor americane cu cea mai mare criminalitate, cu o medie de 483.1 infracțiuni la 100.000 de locuritori. Cele mai numeroase sunt agresiunile și spargerile de locuințe, cu un procent peste media națională. Însă al doilea oraș ca mărime din Missouri este departe la acest capitol de cele mai violente localități din SUA, precum Bessemer (Alabama), Monroe (Louisiana), Saginaw (Michigan), Memphis (Tennessee), Detroit (Michigan), Birmingham (Alabama) sau Cleveland (Ohio).

Anul trecut, primarul progresist Tishaura Jones, a doua femeie și a treia persoană afro-americană care a ocupat funcția, a fost acuzată că a retras milioane de dolari din finanțarea departamentului local de poliție, după moartea lui George Floyd în Minneapolis, la fel ca alte orașe mari americane, precum New York, Los Angeles, Philadelphia, Seattle, Louisville, Austin, San Antonio sau Phoenix.

Foto - Getty Images