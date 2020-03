Un club din Europa ia o decizie radicala dupa suspendarea campionatului! Patronul reduce salariile la jumatate! "Cine nu accepta, poate sa plece"

Suspendarea fotbalului ar putea afecta financiar multe echipe de fotbal.

Conducerea lui Hearts, echipa din prima liga a Scotiei, le-a spus jucatorilor si membrilor staff-ului ca ia in considerare o injumatatire a salariilor, in urma suspendarii campionatului din cauza pandemiei de coronavirus, anunta The Guardian.

Patronul echipei, Ann Budge, a oferit o declaratie in care a explicat ca e nevoie de o reducere a cheltuielilor clubului:

"Pentru a proteja cat mai multe joburi, propun sa implementam in cadrul clubului o reducere a salariilor. Am vorbit cu angajatii, managerii, antrenorii, jucatorii si celelalte persoane din cadrul staff-ului despre a introduce aceasta masura la inceputul lunii aprilie. Membrii staff-ului si jucatorii care nu vor accepta aceasta situatie, vor putea sa isi incheie contractele", a spus oficialul.

