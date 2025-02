Titularizat de Philippe Clement, internaționaalul român a contribuit cu ”pasa decisivă” la ambele autogoluri semnate de fundașul lui Hearts, Jamie McCart.

Ce a declarat Philippe Clement la conferința de presă după Hearts – Rangers 1-3

Philippe Clement a lăudat atitudinea echipei sale din meciul cu Hearts, chiar dacă jocul echipei nu l-a mulțumit pe deplin pe antrenorul lui Rangers.

”Echipa a arătat o mentalitate bună de grup, atât jucătorii titulari, cât și cei care au intrat pe parcurs. Împotriva unei echipe a lui Hearts care a mizat pe o victorie, cu un stil de joc ofensiv, cu mulți jucători de atac de calitate, echipa s-a apărat bine și a profitat la momentul potrivit.

Este păcat că au fost două ofsaid-uri mici, nu am văzut imaginile, dar cred că VAR-ul este întotdeauna corect. Aproape că am mai marcat două goluri într-un joc în deplasare, ăsta e un lucru bun.

Echipa a arătat o mentalitate bună. Am avut tot timpul posesia așa cum am avut-o în cele mai bune jocuri? Nu astăzi, dar am avut mentalitatea potrivită. Asta trebuie să fie baza”, a spus Philippe Clement.

Nota primită de Ianis Hagi la meciul cu Hearts

Ianis Hagi a primit nota 8 din partea scoțienilor de la Rangers News. Scoțienii au avut cuvinte de laudă la adresa internaționalului român și au remarcat că, deși s-a aflat în multe momente ”izolat” în flancul stâng, Ianis Hagi și-a pus din nou amprenta asupra jocului lui Rangers.

În acest sezon, Ianis Hagi a înscris patru goluri și a contribuit cu cinci pase decisive.

”Lui Ianis Hagi i s-a cerut să joace în flancul stâng, având în vedere că Rangers duce lipsă de opțiuni în acea zonă a terenului. În ciuda tentației de a pătrunde spre interior, în prima repriză în special, Hagi a fost disciplinat și a fost de multe ori izolat împotriva fundașului lui Hearts.

A expediat o centrare joasă, care a dus la primul autogol al lui Jamie McCart și a dus-o pe Rangers în avantaj, iar pasa în profunzime a lui Ianis Hagi a fost cea care l-a făcut pe fundaș să trimită din nou în propria poartă, la al treilea gol al lui Rangers.

A primit cartonașul galben pentru o intrare întârziată, după ce a pierdut o minge într-o zonă periculoasă în prima repriză”, au scris scoțienii.