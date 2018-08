Multescu se intoarce in Liga I! Cu ce echipa va semna

Daniel Oprita pleaca de la FC Voluntari dupa infrangerea scor 4-0 cu Hermannstadt.

In urma rezultatelor slabe din inceputul sezonului, Daniel Oprita si-a dat demisia de la Voluntari. Cele mai mari sanse sa-i ia locul pe banca le are Ggi Multescu, conform Gazetei Sporturilor.

Cel poreclit "smurdul" a mai antrenat la Voluntari in perioada octombrie 2015 - ianuarie 2016.

Ultima echipa pe care a pregatit-o Multescu a fost Astra Giurgiu. Pentru Multescu (66 de ani), FC Voluntari ar fi al 11-lea contract in fotbal in ultimii sase ani.

Oprita este al doilea antrenor schimbat dupa 5 etape in Liga I. Primul dintre ei a fost Edi Iordanescu de la CFR. Sub conducerea lui Oprita, FC Voluntari a strans doar un singur punct in 5 etape.