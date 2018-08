Henry isi incepe cariera de principal! Este aproape sa preia o echipa de traditie din Ligue 1

Thirry Henry isi doreste sa preia banca celor de la Bordeaux dupa demiterea lui Gustavo Poyet.

Arsene Wenger a confirmat faptul ca Henry este aproape sa devina antrenorul lui Bordeaux. Henry este prioritatea numarul unu pentru clubul din Bordeaux.



"Da, isi doreste foarte mult acest post. Este inteligent si are abilitatile necesare pentru preluarea postului" a declarat Arsene Wenger.

Pana nu de mult, Henry a fost asistentul lui Roberto Martinez la nationala Belgiei, dar acum este pregatit sa-si inceapa cariera de principal.

"Intrebarea existentiala este daca suntem pregatiti sa ne sacrificam vietile pentru meseria de antrenor" a incheiat Wenger.

Ca fotbalist, Henry a evoluat pentru Monaco, Arsenal, Barcelona si New York Red Bulls. In tricoul primei reprezentative, Henry are 51 de goluri in 123 de prezente.