Ultima DORINTA a lui Maradona, exprimata intr-o scrisoare! Trupul lui D10S ar putea fi deshumat si EXPUS intr-un muzeu! Detalii de ULTIMA ORA

Inainte sa moara, Maradona a scris o scrisoare al carei continut a fost facut public acum.

Potrivit jurnalistilor de la The Sun, legendarul fotbalist i-ar fi scris avocatului sau ca isi doreste sa primeasca afectiunea oamenilor si dupa moarte, cerand ca trupul lui sa fie expus in fata oamenilor.

Maradona isi dorea un tribut asemanator celui adus lui Vladimir Lenin, al carui corp neinsufletit a fost imbalsamat si expus in Moscova.

"Dupa o analiza profunda, vreau sa-mi exprim dorinta ca dupa moartea mea corpul meu sa fie imbalsamat si expus in respectivul muzeu, inconjurat de cele mai bune trofee, obiecte personale si amintiri iubite pentru a primi in continuare afectiunea oamenilor din acel loc", se arata in scrisoarea semnata de Maradona pe 13 octombrie.

Avocatul argentinianului, Mario Baudry, a vorbit despre posibilitatea exhumarii lui Maradona, al carui trup ar urma sa fie vizitat de fani intr-un mausoleu.

"Planul este de a crea un mausoleu undeva pe care fanii sa il viziteze. Este un subiect pe care Maradona l-a discutat si cu fratii sai. Propunerea pe care o avem este serioasa, concreta si cu cheltuielile acoperite, dar in cele din urma ar fi responsabilitatea federatiei de fotbal", a spus avocatul.