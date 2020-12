UEFA vrea sa schimbe formatul din Champions League! Dispar grupele si apare clasamentul unic! Cum e posibil sa arate competitia

UEFA va analiza varianta unui proiect de reformare a primei competitii Europene la nivel de cluburi.

Noul format al Champions League ar urma sa aiba un clasament general, cu 32 sau 36 de echipe participante, inlocuind astfel actualul sistem de grupe. Fiecare dintre echipe ar urma sa dispute 10 meciuri impotrvia a 10 adversari diferiti, conform celor de la The Times.

Acest sistem ar putea ajuta mai mult din punct de vedere financiar, avand in vedere ca ar garanta 4 meciuri suplimentare, pe langa cele 6 obisnuite in acest moment din faza grupelor. In trecut s-a discutat despre proiectul Superligii Europene, dar acest nou format numit "Sistemul Elvetian", ar putea fi o varianta mai favorabila pentru forul european.

Noul sistem propune spre exemplu ca o echipa sa joace impotriva a 5 adversari acasa si a altor 5 in meciuri din deplasare, astfel incat sa fie 10 adversare diferite si un nivel diferit.

Dupa ce meciurile din grupa vor fi incheiate, nu vor mai fi organizate trageri la sorti, ci vor fi meciuri in functie de pozitionare echipelor din clasament. Prima clasata ar urma sa infrunte locul 16, locul secund contra pozitiei a 15-a, locul al treilea contra locului 14 si asa mai departe. Cluburile care se vor clasa intre pozitiile 17-24 se vor infrunta in Europa League.