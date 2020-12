Asta chiar nu s-a mai vazut: au SCOS mingea din poarta de 3 ori intr-o secunda! Ratarea care l-a facut pe Guardiola sa dea cu fotbalul de pamant! E faza anului in Champions League

...Faza anului, dar nu din motivele pe care si le-ar fi dorit vedetele lui City!

Porto - City s-a terminat 0-0. Daca te uiti la faza asta, o sa-ti dai seama ca in meciul din Portugalia ar fi trebuit sa se marcheze cel putin un gol. City a trecut pe langa dechiderea scorului de 3 ori la aceeasi faza! Mingea pur si simplu a refuzat sa treaca linia! 'Blestemul' de o secunda a lovit de 3 ori!

City era deja calificata in optimi inaintea deplasarii de pe Dragao. Acum are 13 puncte castigate din 5 meciuri. Si 'dragonii' merg in faza eliminatorie a Champions League. Dupa infrangerea lui Olympiakos la Marseille (1-2), grecii au ratat orice sansa la pozitia secunda in topul grupei.



Miss of the year pic.twitter.com/OMKinJQXCC — Karim B (@KB4000) December 1, 2020