Rădoi, avertizat de noul șef încă de la prezentare: "Dacă se întâmplă asta, e demis!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial în funcția de antrenor la Gaziantep, ocupanta locului 10 din Turcia. Tehnicianul s-a despărțit luni de FCSB, echipă la care a lucrat doar 5 etape.

TAGS:
GaziantepMirel RadoiMemik Yılmaz
Din articol

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Rădoi a fost prezentat oficial într-o conferință de presă organizată la stadion. Tehnicianul a semnat un contract până în vara anului următor.

Ce a spus președintele lui Gaziantep la prezentarea lui Mirel Rădoi

La conferința de presă a participat și Memik Yilmaz, președintele lui Gaziantep, care a explicat că mandatul unui antrenor din Turcia poate fi foarte scurt în cazul în care nu obține rapid rezultatele așteptate.

"Toate echipele trebuie să aibă un plan B. În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul este demis. Dacă nu îl demiți, atunci conducerea și președintele sunt criticați", a spus Memik Yilmaz, potrivit Anadolu Ajansi.

Elocventă pentru declarația președintelui este situația fostului antrenor Burak Yilmaz (40 de ani), care a fost demis în urmă cu nouă zile, după mai puțin de trei luni de mandat. Turcul a înregistrat 4 victorii, 5 remize și 7 înfrângeri.

Președintele lui Gaziantep a mai transmis că vizează obiective și mai îndrăznețe după instalarea lui Mirel Rădoi.

"Vreau să îi mulțumesc noului nostru antrenor că a acceptat să vină aici. Nu suntem o echipă rea și vom încerca să obținem lucruri și mai importante de acum înainte. Așteptările noastre sunt înalte", a mai spus Memik Yilmaz, care s-a arătat bucuros și că Rădoi este genul de antrenor care mizează pe jucătorii tineri.

Mirel Rădoi, plecat de la FCSB și prezentat la Gaziantep

  • Radoi gaziantep2
×
Mirel Rădoi. Sursă Foto: Gaziantep Online
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mirel Rădoi va debuta sâmbătă la Gaziantep, unde va lucra cu Sorescu, Maxim și Drăguș

Rădoi va avea puțin timp la dispoziție pentru a pregăti primul meci. Va debuta cu un joc în deplasare contra lui Eyupspor, sâmbătă, de la ora 14:30, în cadrul rundei cu numărul 31 din Super Lig.

Ultimul antrenor principal al lui Gaziantep a fost Burak Yilmaz (40 de ani), cel care s-a despărțit de echipă în urmă cu o săptămână, după mai puțin de 3 luni de mandat. La ultimul joc, 3-0 contra lui Kayserispor, pe banca lui Gaziantep a stat interimarul Mustafa Aksoy.

La Gaziantep, Mirel Rădoi va lucra cu trei fotbaliști români: fundașul Deian Sorescu, mijlocașul Alexandru Maxim, care este și căpitanul echipei, și atacantul Denis Drăguș.

Pe lângă partida cu Eyupspor, de sâmbătă, Gaziantep le va mai întâlni în acest final de sezon pe Beșiktaș (acasă), Goztepe (deplasare) și Bașakșehir (acasă).

Pentru fostul selecționer al României va fi a patra experiență în străinătate ca antrenor, după cele de la Al-Tai (Arabia Saudită), Al Bataeh (Emiratele Arabe Unite) și Al Jazira (Emiratele Arabe Unite).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!