Rădoi, avertizat de noul șef încă de la prezentare: "Dacă se întâmplă asta, e demis!"

Sosit miercuri dimineață la Gaziantep, Rădoi a fost prezentat oficial într-o conferință de presă organizată la stadion. Tehnicianul a semnat un contract până în vara anului următor.

Ce a spus președintele lui Gaziantep la prezentarea lui Mirel Rădoi

La conferința de presă a participat și Memik Yilmaz, președintele lui Gaziantep, care a explicat că mandatul unui antrenor din Turcia poate fi foarte scurt în cazul în care nu obține rapid rezultatele așteptate.

"Toate echipele trebuie să aibă un plan B. În fotbalul din Turcia, dacă lucrurile merg rău pentru 4-5 etape, atunci antrenorul este demis. Dacă nu îl demiți, atunci conducerea și președintele sunt criticați", a spus Memik Yilmaz, potrivit Anadolu Ajansi.

Elocventă pentru declarația președintelui este situația fostului antrenor Burak Yilmaz (40 de ani), care a fost demis în urmă cu nouă zile, după mai puțin de trei luni de mandat. Turcul a înregistrat 4 victorii, 5 remize și 7 înfrângeri.

Președintele lui Gaziantep a mai transmis că vizează obiective și mai îndrăznețe după instalarea lui Mirel Rădoi.

"Vreau să îi mulțumesc noului nostru antrenor că a acceptat să vină aici. Nu suntem o echipă rea și vom încerca să obținem lucruri și mai importante de acum înainte. Așteptările noastre sunt înalte", a mai spus Memik Yilmaz, care s-a arătat bucuros și că Rădoi este genul de antrenor care mizează pe jucătorii tineri.