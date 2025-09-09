VIDEO Încă o națională calificată la Mondialul din 2026 după golul victoriei din '90+4! ”Creierul” echipei a jucat la FC Voluntari

Alexandru Hațieganu
Știm deja 18 echipe naționale care vor fi prezente la Campionatul Mondial.

Echipa Tunisiei s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026 după ce a învins in extremis Guineea Ecuatorială cu scorul de 1-0, luni, în deplasare, la Malabo, în Grupa H a preliminariilor africane, transmite AFP.

''Vulturii din Cartagina'', care nu mai pot fi detronaţi de pe prima poziţie din grupă, s-au impus prin golul marcat de Mohamed Ali Ben Romdhane (90+4).

Mijocașul central Aissa Laidouni (ex-FC Voluntari) a fost integralist la tunisieni, în timp ce la gazde au jucat toate minutele fundaşii Esteban Orozco (FC Argeş) şi Basilio Ndong (ex-Universitatea Craiova).

Tunisia, antrenată de Sami Trabelsi, este a doua echipă africană care se califică la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic, după selecţionata Marocului, care a obţinut biletul vineri, după 5-0 cu Nigerul, la Rabat.

Va fi a şaptea participare a Tunisiei la Cupa Mondială, scire Agerpres, însă africanii nu au depăşit niciodată faza grupelor.

Cele 18 echipe deja calificate la CM 2026

Până acum 18 echipe s-au calificat la CM 2026 (11 iunie-19 iulie), prima ediţie organizată în trei ţări şi cu 48 de echipe:

Echipe gazdă: SUA, Canada, Mexic;

Echipe calificate prin preliminarii:

Zona Asia (AFC): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan (6);

Zona Oceania (OFC): Noua Zeelandă (1);

Zona America de Sud (CONMEBOL): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay (6);

Zona Africa (CAF): Maroc, Tunisia (2).

