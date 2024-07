După doar un sezon și jumătate la Union Berlin, formație la care a fost titular în Bundesliga, Champions League sau Europa League, Aissa Laidouni a fost vândut de formația germană în Qatar.

Aissa Laidouni a semnat cu Al Wakra, echipă din Qatar

Laidouni va juca din sezonul următor la Al Wakra, formație care a încheiat ultimul sezon pe locul 4 în Qatar. Tunisianul a semnat un contract pe trei sezoane cu noua echipă, iar Union Berlin va încasa 4 milioane de euro în schimbul mijlocașului, anunță RMC Sport.

Laidouni, transferat de FC Voluntari în 2018, după ce jucase anterior la echipa secundă a lui Angers, Les Herbiers VF și FC Chambly Oise, a evoluat în 55 de meciuri pentru gruparea ilfoveană, iar în august 2020 a fost vândut la Ferencvaros, pentru 600.000 de euro.

Tunisianul, care a jucat inclusiv la Cupa Mondială din Qatar, a ajuns în ianuarie 2023 la Union Berlin, pentru 2,6 milioane de euro.

În campionatul din Qatar s-a transferat recent și Florinel Coman, la Al Gharafa, pentru 5,25 milioane de euro.

"Acest an și jumătate la Union Berlin a fost foarte special pentru mine. Am experimentat o fază extraordinară a carierei mele și am amintiri de neuitat. Le mulțumesc tuturor fanilor lui Union și urez clubului mult succes în viitor", a spus Aissa Laidouni, după plecarea de la formația germană.