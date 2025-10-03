Fostul antrenor de la Chelsea și Bayern Munchen a luat decizii radicale și a lăsat acasă trei dintre cele mai importante nume ale fotbalului englez: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden și Jack Grealish (ambii Manchester City).



Trei "grei", sacrificați fără menajamente



Vestea a căzut ca un trăsnet în presa britanică, care se aștepta la cel mult una sau două surprize, nu la o asemenea "curățenie". Jurnaliștii de la Daily Mail au catalogat momentul drept "un șoc, un șoc real".



Cea mai surprinzătoare absență este, fără îndoială, cea a lui Jude Bellingham. Deși mijlocașul lui Real Madrid a revenit după o accidentare și a început să prindă din nou minute în tricoul "blanco", Tuchel a considerat că nu este suficient de pregătit pentru a se alătura echipei naționale. "Credeai că ar fi un punct fix odată ce e apt de joc. Dar pentru Tuchel, el nu este suficient de apt...", au notat englezii.



O altă decizie care a stârnit controverse este neconvocarea lui Adam Wharton, mijlocașul de la Crystal Palace. În ciuda unei evoluții remarcabile în meciul de săptămâna trecută cu Liverpool, în care "a făcut de râs linia de mijloc a campioanei din Premier League", Wharton a fost ignorat. În locul său, selecționerul i-a preferat pe veteranul Jordan Henderson (Brentford) și pe Ruben Loftus-Cheek (AC Milan).



În total, lotul suferă doar două modificări față de convocările din septembrie, ambele forțate de accidentări. Bukayo Saka și Jarell Quansah le iau locurile lui Tino Livramento și Noni Madueke.



Lotul complet al Angliei:



Portari: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford;



Fundași: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones;



Mijlocași: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers;



Atacanți: Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins.

