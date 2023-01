Tributul suprem! FIFA anunță că va cere fiecărei țări din lume să își numească un stadion după Pele 

Diagnosticat cu cancer de colon din 2021, Pele s-a stins din viață alături de familia lui, după ce organele au început să îi cedeze. Corpul său neînsuflețit a fost depus pe stadionul lui Santos, pentru ca poporul brazilian să își poată lua rămas bun de la cel care a scris istoria fotbalului din Brazilia.

Printre cei prezenți la funeralii s-a aflat și Gianni Infantino, președintele FIFA, care a făcut un anunț important.

Președintele forului internațional a declarat că va cere fiecărei țări să aibă un stadion numit după Pele. Tributul ar fi cel mai suprem pentru cel care a schimbat fotbalul, singurul jucător din istorie câștigător a trei Cupe Mondiale.

„Vom cere fiecărei țări din lume să își numească unul dintre stadioanele de fotbal cu numele Pele. Suntem îndurerați să ne aflăm aici. Pele este etern. Este o emblemă globală a fotbalului”, a spus Infantino.

???????????? FIFA President Gianni Infantino says he will ask 'every country in the world' to name a football stadium after Pelé. pic.twitter.com/eIiDexQQNr