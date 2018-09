Transferul ANULUI! Ibra prinde contractul carierei la 37 de ani: LA Galaxy si-a dat acordul

Zlatan Ibrahimovic poate prinde cel mai bun contract al carierei din punct de vedere financiar la aproape 37 de ani.

Ibrahimovic este dorit in Egipt, la Pyramids FC. Potrivit publicatiei Record, Ibrahimovic, care va implini 37 de ani luna viitoare, poate ajunge in Egipt imediat ce se incheie sezonul din campionatul nord-american. LA Galaxy si-a dat deja acordul pentru mutare, astfel ca decizia ii apartine in totalitate lui Zlatan.

Chiar daca a jucat la echipe precum Ajax, Inter, Barcelona, Milan, PSG sau Manchester United, Zlatan ar putea da lovitura din punct de vedere financiar la Pyramids FC. Turki al-Sheikh, un miliardar din Arabia Saudita, este patronul clubului egiptean si nu se uita la bani. Omul de afaceri a declarat deja in presa din Egipt ca fanii ar trebui sa se astepte la "cadou frumos de Craciun".

Ibrahimovic a venit la LA Galaxy in luna martie a acestui an si mai are contract cu gruparea din Statele Unite ale Americii pana in 2020. Americanii nu pot concura insa cu oferta venita din Egipt si si-au dat acordul pentru transfer. Ibra a marcat 16 goluri in 21 de meciuri pentru LA Galaxy.