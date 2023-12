„Mi-au spus colegii: 'nu poți face asta'... m-am speriat!” James Rodriguez, dezvăluiri despre perioada de coșmar din Qatar 

Fotbalistul columbian a trecut pe la multe cluburi de-a lungul carierei, bifând 4 dintre cele 4 campionate importante ale Europei. James Rodriguez s-a lansat în fotbalul european la FC Porto, care l-a cumpărat de la Benfield din Argentina, în 2010.

În 2013 a semnat cu AS Monaco, iar un an mai târziu a ajuns la Real Madrid, care a plătit 75 de milioane de euro în schimbul său. În 2017 a fost împrumutat de Bayern Munchen timp de doi ani. A mai stat la Real din 2019 până în 2020, când a semnat liber de contract cu Everton.

În septembrie 2021 a ajuns la Al-Rayyan SC din Qatar, care a plătit 8 milioane de euro în schimbul său. A jucat pentru qatarezi un an, însă i-a fost de ajuns pentru a recunoaște că nu a reușit să se adapteze și i-a fost extrem de dificil acolo.

James Rodriguez a vorbit într-un interviu acordat recent despre condițiile din Qatar, dezvăluind cât de greu i-a fost.

„Viața și cultura în Qatar sunt extrem de dificile, a fost o țară în care a fost greu să te adaptezi. Știți că toată lumea se dezbracă în timpul dușurilor în fotbal, însă coechipierii mi-au spus: 'nu poți face asta'... m-am speriat.

Acolo toată lumea mănâncă cu mâna, iar acest lucru a fost dificil pentru mine. Mi-au spus acest lucru și am spus: 'Nu, mulțumesc.' Am cerut tacâmuri și mi-au spus: 'Nu, mănânci cu mâna', iar eu le-am răspuns: 'Sunteți nebuni, nu voi mânca cu mâna'”, a declarat James Rodriguez conform Globo Sporte.

