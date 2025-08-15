FCSB, Universitatea Craiova și CFR Cluj au în față ultima bătălie pentru un loc în grupe, în timp ce "tricolorii" legitimați la cluburi din străinătate se pregătesc de dueluri la fel de intense.



Campioana României, FCSB, va da piept cu scoțienii de la Aberdeen în play-off-ul Europa League. După ce au trecut cu emoții de kosovarii de la FC Drita, cu 3-1 la retur și 6-3 la general, "roș-albaștrii" vor juca primul meci în deplasare, pe 21 august. Returul de la București, programat pe 28 august, se anunță a fi decisiv pentru calificarea în grupe.



Românii din străinătate au parte de dueluri de foc



În Conference League, sorții nu au fost deloc blânzi cu reprezentantele noastre. CFR Cluj se va deplasa în Suedia pentru manșa tur cu BK Haecken, în timp ce Universitatea Craiova are o misiune infernală în Turcia, contra celor de la Istanbul Başakşehir. Ambele partide se vor disputa pe 21 august.



Nici românii de la alte cluburi europene nu au parte de meciuri ușoare. PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, va înfrunta campioana Croației, HNK Rijeka, în play-off-ul Europa League. În Conference League, Răzvan Marin și al său AEK Atena au un test de maturitate contra belgienilor de la Anderlecht.



Edi Iordănescu, tehnicianul celor de la Legia Varșovia, va merge în Scoția pentru duelul cu Hibernian Edinburgh, iar Bogdan Racovițan, fundașul lui Rakow Czestochowa, va juca împotriva bulgarilor de la Arda Kârdjali. De asemenea, "colonia românească" de la ETO FC Gyor, formată din Ștefan Vlădoiu, Deian Boldor, Paul Anton și Claudiu Bumba, se va duela cu austriecii de la Rapid Viena, în timp ce Andrei Rațiu și Rayo Vallecano vor întâlni formația Neman Grodno din Belarus.

