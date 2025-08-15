Campioana României s-a impus și în returul cu Drita, la Priștina, scor 3-1, după ce Cisotti a deschis scorul fulgerător, în secunda 25, cu o lovitură de cap din centrarea lui Crețu. După o fază bine lucrată la centrul terenului, mingea a circulat rapid în banda dreaptă, de unde a venit pasa decisivă.



Miculescu a majorat avantajul în minutul 19, după o eroare a defensivei kosovare, iar Politic a închis tabela pe final, cu o execuție frumoasă la colțul lung. Pentru gazde a punctat Tusha, profitând de o scăpare din marcaj a lui Crețu.



Marian Iancu, mesaj tăios după calificarea FCSB-ului: „Un joc de cuvinte onest!”



FCSB va înfrunta Aberdeen pentru un loc în grupele Europa League: turul se joacă pe 21 august în Scoția, returul pe 28 august, la București. În caz de eșec, echipa lui Charalambous merge direct în grupele Conference League.



Marian Iancu a privit realist șansele roș-albaștrilor și susține că vor "retrograda" în grupele UEFA Conference League.



„FCSB trece azi spre grupele Conference League, cu care se vor întâlni după următoarea etapă de calificări pentru grupele Europa League. Un joc de cuvinte onest, conform cu realitatea situației în care se află FCSB azi”, a scris acesta pe Facebook.

