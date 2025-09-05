Uruguayanul și-a recunoscut fapta printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare și a ținut să-și ceară iertare.



Suarez a început prin a-și felicita adversarii pentru trofeul câștigat, după care a abordat direct incidentul controversat: "Vreau să-mi cer scuze pentru comportamentul meu de după meci. A fost un moment de tensiune și frustrare maximă, când s-a întâmplat ceva imediat după partidă care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Dar asta nu justifică reacția mea", a transmis atacantul.



„Nu vreau să-mi dezamăgesc familia”



Vizibil afectat de propriul gest, "Canibalul" a pus accentul pe impactul pe care ieșirile sale nervoase îl au asupra apropiaților și asupra clubului pe care îl reprezintă, recunoscându-și vina fără ezitare.



"Am făcut o greșeală și îmi cer scuze sincer. Nu aceasta este imaginea pe care vreau să o arăt familiei mele, care suferă din cauza greșelilor mele, sau clubului meu, care nu merită să fie afectat de astfel de lucruri", a mai scris Suarez, care a promis că se va concentra pe obiectivele echipei: "Vom continua să muncim împreună pentru a atinge succesul pe care acest club și fanii săi îl merită. Vă îmbrățișez pe toți".



În ciuda scuzelor, Luis Suarez se confruntă acum cu o posibilă suspendare drastică din partea forurilor competente.