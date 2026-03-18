După ce meciul cu Spania a fost anulat, Argentina a trebuit să se reorienteze Rapid și a stabilit un amical cu Guatemala, pe "La Bombonera", la data de 31 martie.

Surprize mari și absențe notabile în lotul Argentinei la ultima acțiune de dinaintea Cupei Mondiale!

Selecționerul Lionel Scaloni a anunțat miercuri lotul convocat pentru această acțiune și a surprins cu câteva dintre deciziile sale. Joaquin Panichelli (Strasbourg), care ocupă locul 2 în clasamentul golgheterilor din Ligue 1, Franco Mastantuono (Real Madrid) sau Lautaro Martinez (Inter Milano), golgheterul din Serie A, nu au fost trecuți pe listă.

În cazul lui Lautaro Martinez, cel mai probabil este vorba de o măsură de precauție. Atacantul a suferit o accidentare la Inter și este așteptat să revină în lotul lui Cristi Chivu la partida de duminică împotriva Fiorentinei.

În schimb, în lotul Argentinei apar și câteva nume surprinzătoare, precum Tomas Palacios (22 de ani), fundașul lui Inter împrumutat la Estudiantes, sau Gabriel Rojas (28 de ani), apărătorul stânga de la Racing Club.

În lotul Argentinei apar în continuare foarte mulți jucători care au cucerit titlul mondial în 2022, cum ar fi Lionel Messi, Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez sau Alexis Mac Allister.

