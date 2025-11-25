Joi, 13 noiembrie, Portugalia a pierdut 0-2 cu Irlanda în deplasare în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial. În minutul 59 al meciului, CR7 a fost eliminat după un gest grosolan.



Surpriză uriașă! Câte etape a fost suspendat Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu primit în Irlanda - Portugalia



La două săptămâni de la incident, presa din Portugalia a anunțat că Ronaldo a fost suspendat o singură etapă pentru eliminarea din meciul cu Irlanda. Iar pedeapsa și-a ispășit-o, în consecință, având în vedere că a stat pe tușă în victoria 9-1 cu Armenia.



E o surpriză uriașă faptul că Ronaldo a fost suspendat doar o singură etapă, căci un cartonaș roșu, în majoritatea cazurilor, duce la cel puțin două jocuri pe margine.



Superstarul portughez, care din ianuarie 2023 joacă în Arabia Saudită la Al Nassr și care este cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, va fi alături, astfel, de naționala Portugaliei încă din primul meci la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada.



Gestul nesportiv al lui CR7



În minutul 59 al meciului, Cristiano Ronaldo l-a lovit puternic cu cotul în spate pe Dara O'Shea, într-un moment lipsit total de sportivitate. Arbitrul Glenn Nyberg a oprit jocul și a acordat fault în atac.



CR7 a fost inițial avertizat cu cartonașul galben, dar ”centralul” a fost chemat la VAR să revadă faza, iar în cele din urmă starul portughez, care joacă acum în Arabia Saudită la Al Nassr, a fost trimis la vestiare.



Cristiano Ronaldo are 226 de convocări la prima reprezentativă a Portugaliei, pentru care a marcat 143 de goluri.

