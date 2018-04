SURPRIZA! Unde va ajunge Iniesta dupa despartirea de Barcelona! A fost deja fotografiat cu tricoul viitoarei formatii

Dupa infrangerea cu Roma, Iniesta a anuntat ca a jucat ultimul meci in tricoul Barcei in Champions League. Multi au anticipat retragerea.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Retragerea nu pare a fi o solutie pentru Andres Iniesta. Cel putin nu in momentul de fata. Mai multe echipe din campionatul Chinei se bat pe semnatura lui Iniesta. Tianjin Quanjian au fost primii favoriti inainte ca Hebei China Fortune sa apara in cursa, acestia avand atuul de a il avea sub contract pe Mascherano, fostul coleg al lui Iniesta.

In momentul de fata insa, toate drumurile duc la Chongqing pentru mijlocasul catalanilor. Chongqing Dangdai Lifan este o echipa cu acelasi patron cu Granada. Jiang Lizhang, patronul celor doua, s-a folosit de agentia sa de marketing, Desports, cu care Iniesta de mai multe ori in trecut. Aceste colaborari l-au adus in trecut pe Iniesta la Chongqing, unde acesta a fost fotografiat cu tricoul echipei chineze.

Transferul lui Iniesta ar fi unul care ar putea revitaliza echipa locala, fara niciun trofeu din 2000, cand acestia au castigat Cupa Chinei. Daca transferul va fi realizat, Iniesta va fi antrenat de Paulo Bento, fost selectioner al Portugaliei.