Superliga Europei poate reveni azi! Ce spune UEFA despre ”competiția paralelă”

Proiectul realizat de 12 echipe a fost distrus rapid de UEFA, după ce 9 din cele 12 echipe ce au fondat conceptul au decis să se retragă. Real Madrid, FC Barcelona și Juventus sunt singurele formații ce au rămas susținătoare ale acestei idei.

La aproape un an distanță, cele trei cluburi sunt gata să revină cu un nou concept. The Telegraph susține că un comunicat al cluburilor ar putea fi publicat chiar astăzi.

În răspuns, Aleksander Ceferin, președintele UEFA, susține că, dacă un nou proiect competițional va fi pus în picioare, echipele membre vor fi excluse din competițiile UEFA.

"Cluburile sunt libere să își creeze propriile competiții, dar nu vor mai juca în nicio competiție sub egida UEFA. Mai întâi au lansat acea idee care era un nonsens, în mujlocul pandemiei. Acum aud că lansează o nouă Superligă, în mijlocul unui război. Trăiesc într-o lume paralelă", a spus Ceferin.

AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF și Tottenham Hotspur sunt echipele ce au format proiectul Superligii Europei, în aprilie, anul trecut.

???? UEFA president Aleksander Ceferin: "First they launched a nonsense idea in the middle of a pandemic. Now we are hearing they are launching another Super League in a war. They must live in a parallel world."

(Source: @sistoney67) https://t.co/8Xt4wZgkmy