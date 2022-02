Șumudică, supărat la conferință, după încă o înfrângere: „Nu am văzut așa ceva în 20 de ani!” 

Malatya se află pe ultimul loc în clasamentul din Super Lig, cu 16 puncte obținute în 23 de meciuri, iar retrogradarea pare mai aproape ca niciodată. Problemele financiare, reclamate de tehnicianul român, și-au pus amprenta pe echipă, care nu se mai întâlnește cu victoria de luni bune.

Marius Șumudică, supărat la conferința de la final: „Nu am văzut așa în 20 de ani!”



Marius Șumudică a mers la conferința de presă de la finalul partidei, vizibil supărat de rezultatul obținut, dar și de situația în care se află clubul. Așa cum a făcut și la conferința premergătoare meciului cu Karagumruk, tehnicianul român a vorbit despre problemele care există la club și a oferit noi detalii, dând indicii că pe lângă cele financiare, ar mai fi și alte obstacole.

„O echipă nu a avut probleme, în timp ce cealaltă s-a chinuit să rămână grupată. Am făcut două reprize diferite, nu pot spune că am fost buni în prima repriză, însă am controlat jocul în cea de-a doua. Am făcut 6 transferuri fără să plătim vreun ban, au venit jucători liberi de contract.

În timp ce 6 au venit, am pierdut 3 jucători. Sunt doi fundași și sunt out. L-am pierdut pe Tetteh, e accidentat, nu e ușor să obții puncte în timp ce se întâmplă toate aceste lucruri.

Sunt probleme și în interiorul echipei. Nu vreau să vorbesc despre ele, pentru că sunt problemele administrației. Ar trebui să le rezolve, eu sunt antrenorul. Încerc să îmi motivez jucătorii. Echipa mea a încercat astăzi să arate motivație pe teren.

Dacă nu ai o relație bună cu soția ta când ești acasă, nu va funcționa. Avem jucători neplătiți de mult timp. Să fii antrenorul unei astfel de echipe nu e ușor. Ar trebui știută și situația mea. Toată lumea vine la mine, Șumudică, Șumudică. Nici munca mea nu e ușoară. Președintele clubului face tot ce poate. Nu am văzut o astfel de situație dramatică în 20 de ani de carieră”, a declarat românul la conferință, citat de spor.haber7.com.