Marius Șumudică, apel disperat în Turcia: ”Avem nevoie de ajutor! Ar trebui să mergeți la primarul nostru”

În cadrul unei conferințe de presă, Șumudică a vorbit despre problemele financiare pe care clubul său le are și face apel către primarul din oraș pentru a finanța clubul. Jucătorii celor de la Malatyaspor sunt neplătiți de patru luni.

Marius Șumudică, apel disperat: ”Avem nevoie de ajutor! Ar trebui să mergeți la primarul nostru”

”Nu am văzut vreun sprijin concret în afara celui primit din partea conducerii și a Consiliului de Administrație. Au venit o singură dată și ne-au dat o baclava. S-au gândit că totul e în regulă. Am lucrat la Gaziantep, Kayserispor, Rizespor și știu cum trebuie susținută echipa.

Suntem un club din altă țară? Jucăm în altă ligă? Avem nevoie de ajutor! Când obținem rezultate proaste, ne cereți mie și președintelui să demisionăm! Cred că ar trebui să mergeți la primarul nostru pentru a-i spune să ne ajute! Nu strigați la mine și la președintele nostru, avem nevoie de ajutor!”, a spus Șumudică, conform ajansspor.com.

Marius Șumudică a cerut transferuri în perioada de iarnă pentru a putea salva echipa de la retrogradare, dar cerințele acestuia nu au fost îndeplinite de conducere.

Malatya are doar patru victorii după 22 de etape și are 16 puncte. Ocupanta ultimului loc ce asigură salvarea de la retrogradare, Giresunspor, are 26 de puncte.

În următoarea etapă, Yeni Malatyaspor se va deplasa pe terenul celor de la Karagumruk, care a pierdut în ultimele două etape din Super Lig.