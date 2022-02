Șumudică, pregătit de despărțirea de Malatyaspor dacă conducerea nu redresează situația: „Suntem neplătiți de 3 luni! Voi avea o ședință cu staff-ul!” 

Antrenorul român a preluat-o pe Yeni Malatyasport în octombrie 2021, având misiunea de a salva echipa de la retrogradare. La 4 luni distanță, gruparea turcă se află pe ultimul loc în clasamentul primei ligi din Turcia, iar situația pare departe de a se redresa, în contextul în care există mari probleme la echipă.

După cum a dezvăluit chiar tehnicianul român, sosirea la Malatyaspor a fost departe de ceea ce se aștepta el, iar în momentul de față, există mari probleme financiare, fotbaliștii fiind neplătiți de peste 4 luni. Nici Șumudică și staff-ul său nu și-au văzut banii de 3 luni, astfel că ia în calcul posibilitatea depunerii unui memoriu, pentru a pleca.

Marius Șumudică: „Suntem neplătiți de 3 luni! Văzând că nu există șanse de a plăti restanțele, vom lua decizia normală!”



„Sunt în Antalya, suntem în pregătire, am găsit o echipă debusolată după 6 înfrângeri consecutive, am făcut o greșeală, am recunoscut-o. Știam ce s-a întâmplat la Malatya în anii trecuți, am semnat la Istanbul, când am ajuns am avut surprize neplăcute, având în componența lotului jucători tineri, Under 18, ceea ce nu se găsește în Turcia la cluburile din prima ligă.

După antrenamentele impuse de preparatorul meu fizic jucătorii mei au început să spună că au probleme, că ei nu au lucrat nimic. Am început să pierd unii jucători, nu am reușit să încropim un 11 să adunăm mai multe puncte. Mi-am adus 5-6 jucători pe care îi doream, am avut două rezultate bune la Gaziantep, o echipă cu rezultate bune, și 1-1 cu Beșiktaș acasă, e campioana en-titre. Am început să jucăm, urcăm, dar ne trebuie o serie de 3-4 victorii ca să urcăm din subsol.

Jucătorii sunt neplătiți de 4 luni, sunt și probleme de ordin financiar. Și noi staff-ul suntem neplătiți de 3 luni, nu s-a întâmplat niciodată o astfel de situație, peste tot pe unde am fost. Am 7-8 jucători care și-au băgat memorii, au date scadente, e o situație ingrată, pe care nu știu cum o scot la capăt.

Puteam să îmi depun memoriu, dar am zis că ar trebui să fim ultimii care sting lumina. Văzând și având o discuție cu bașkanul clubului, cu jucătorii exponențial, văzând că nu vedem luminița și nu există nicio șansă de a plăti restanțele, probabil voi avea o ședință cu staff-ul și voi lua decizia normală, e greu să lucrezi într-o țară străină. Nu pot să îmi motivez jucătorii, nu că ar fi o problemă cu banii, dar 7 dintre ei au depus memorii”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.