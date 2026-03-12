Karlo Letica (29 de ani) are evoluții tot mai apreciate în campionatul elvețian. Goalkeeperul croat, legitimat în prezent la SFC Lausanne-Sport, a intrat pe radarul celor de la FC Basel 1893. Potrivit Transferfeed, gruparea caută soluții pentru poartă în vederea următoarei stagiuni, după un sezon marcat de inconstanță.

Pe lista scurtă a clubului se află și experimentatul Yann Sommer (37 de ani). Portarul ar urma să se despartă liber de contract de Inter Milano la finalul sezonului.

Cifrele din acest sezon

Ajuns la Lausanne în data de 24 august 2023, după o mutare de la FC Hermannstadt în schimbul sumei de 300.000 de euro, fotbalistul a devenit rapid un om de bază. Până în acest moment, el a bifat 44 de partide în toate competițiile, perioadă în care a încasat 60 de goluri.

Potrivit portalurilor de specialitate, valoarea actuală de piață a portarului se ridică la 1,5 milioane de euro. Angajamentul său cu formația elvețiană este valabil până la data de 30 iunie 2026.