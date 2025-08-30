Apărătorul crescut de AC Milan a semnat un contract cu Sampdoria, iar clubul din Serie B a făcut anunțul oficial sâmbătă.



Gruparea genoveză a comunicat că l-a achiziționat pe Coubiș de la AC Milan sub forma unui împrumut cu obligație de transfer definitiv. Fundașul român născut la Milano s-a legat de "il Doria" printr-un contract pe termen lung, valabil până la data de 30 iunie 2029.

”Sampdoria anunță că a obținut, sub formă de împrumut temporar și cu obligație de transfer definitiv de la A.C. Milan, drepturile federative ale fotbalistului Andrei Coubiș (născut la Milano pe 29 septembrie 2003). Fundașul s-a legat de clubul blucerchiato până la 30 iunie 2029”, a transmis clubul prin intermediul site-ului oficial.



Primele cuvinte după ce a parafat înțelegerea



Fostul căpitan al echipelor de juniori de la Milan a efectuat vizita medicală și a oferit și o primă reacție pentru suporterii noii sale echipe, ignorând complet interesul venit din România.



"Sunt gata să încep. Abia aștept să îi văd pe fani la stadion", a transmis Coubiș jurnaliștilor italieni.



Fundașul a avut pe masă o ofertă concretă din partea lui Dinamo, după ce AC Milan a decis că nu mai intră în planurile pentru viitor, însă a ales să continue în fotbalul italian, chiar dacă la nivelul ligii secunde. Pe lângă interesul "câinilor", Coubiș a mai fost dorit și în Spania, de Mirandes, din Segunda Division.

