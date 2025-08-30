Vineri, pe pagina oficială de Facebook a ”câinilor” a fost postată o fotografie cu un pescăruș zburând peste terenurile de antrenament de la baza Săftica. Evident, fanii și-au dat seama că urmează anunțul oficial al transferului lui Mazilu, având în vedere că Brighton, echipa de la care vine internaționalul de tineret, are ca simbol un pescăruș.

Joi seară, Mazilu a revenit în țară și se pregătește să semneze cu echipa pregătită de Zeljko Kopic. Până atunci, Dinamo își ”încălzește” fanii.

Pentru internaționlul de tineret, Dinamo va plăti 400.000 către Brighton, sumă la care se vor adăuga și alți bani, în funcție de numărul de meciuri jucate de Mazilu, dar și de performanțele echipei.

Adrian Mazilu, gata să semneze cu Dinamo: "Am venit să mă pun pe picioare"



Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Adrian Mazilu a vorbit despre perioada complicată traversată în Anglia și despre dorința de a reveni la forma care l-a consacrat.



"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.



A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.



Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.



Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

