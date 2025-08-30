FOTO Cum pregătește Dinamo anunțul așteptat de fani

Cum pregătește Dinamo anunțul așteptat de fani Superliga
Dinamo va anunța, în cel mai scurt timp, transferul lui Adrian Mazilu (19 ani).

Pentru internaționlul de tineret, Dinamo va plăti 400.000 către Brighton, sumă la care se vor adăuga și alți bani, în funcție de numărul de meciuri jucate de Mazilu, dar și de performanțele echipei.

Joi seară, Mazilu a revenit în țară și se pregătește să semneze cu echipa pregătită de Zeljko Kopic. Până atunci, Dinamo își ”încălzește” fanii.

Vineri, pe pagina oficială de Facebook a ”câinilor” a fost postată o fotografie cu un pescăruș zburând peste terenurile de antrenament de la baza Săftica. Evident, fanii și-au dat seama că urmează anunțul oficial al transferului lui Mazilu, având în vedere că Brighton, echipa de la care vine internaționalul de tineret, are ca simbol un pescăruș.

Adrian Mazilu, gata să semneze cu Dinamo: "Am venit să mă pun pe picioare"

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Adrian Mazilu a vorbit despre perioada complicată traversată în Anglia și despre dorința de a reveni la forma care l-a consacrat.

"Sunt bucuros să fiu aici. M-am întors cu gânduri destul de bune. Am venit să mă pun pe picioare, să arăt cine sunt. Cred că am lipsit o perioadă destul de bună, iar acum mă întorc pentru a reuși să am jocuri.

A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Am avut niște accidentări. Aveam alte așteptări, dar asta face parte din fotbal. Acum sunt bine și am reușit să trec peste.

Nu pot să zic că există un regret. Am tras în fiecare zi la antrenamente ca să-mi revin, dar poate nu mi-a priit mie Anglia. Acum mă întorc acasă și vom vedea ce va fi de acum încolo.

Dinamo este un club foarte mare, un club de tradiție și au niște fani extraordinari. Cred că va fi un ajutor pentru mine pentru a avea jocuri în picioare, pentru a câștiga trofee și a arăta cine sunt", a spus Adrian Mazilu, pentru PRO TV.

Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
Dinamo - Hermannstadt, ora 21:30, LIVE TEXT. ”Câinii” vor să mai facă o victimă în Superligă
Florin Prunea e hotărât, după ce a văzut adversarii Universității Craiova din Conference League: ”Sută la sută!”
La 36 de ani, Cesar Azpilicueta a semnat în La Liga!
Leeds - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. No Isak, no party?
Cristi Bălgrădean și-a găsit echipă: ”Bine ai venit!”
Manchester United - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00. Alte trei meciuri din Premier League se joacă de la aceeași oră
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB și-a aflat toate cele 8 adversare din Europa League: "15 puncte facem"

Gigi Becali s-a "băgat pe fir", dar Rapid l-a transferat până la urmă! Cum a ajuns mijlocașul în Giulești, pentru 1 milion de euro

S-a făcut transferul lui Andrei Coubiș! Anunțul italienilor

Dinamo Zagreb a reacționat după ce a aflat că o va înfrunta pe FCSB! Ce au scris croații despre campioana României

stirileprotv Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

protv Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica „Kendall Jenner a bodybuildingului” regina sălilor în numai 2 ani

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

