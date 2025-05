Laurențiu Reghecampf (49 de ani) e foarte aproape de o revenire pe bancă tehnică. Sport.ro a oferit, în această dimineață, ultimele declarații ale lui „Reghe“ în ceea ce privește stadiul negocierilor cu cele două formații care l-au ofertat.

Dintre cele două grupări africane, care încearcă să obțină semnătura românului, Zamalek, echipa bogaților din Egipt, pare a fi în pole-position. Sport.ro a scris, încă de pe 7 mai, despre salariul pe care această grupare i-a oferit lui Reghecampf. Într-o primă fază, acesta a spus „nu“ însă, între timp, discuțiile au avansat cu conducătorii clubului Zamalek și instalarea românului pe bancă pare a fi o chestiune de zile.

„Zamalek îl vrea pe Reghecampf în locul lui Peseiro“

Astăzi, și presa sud-africană a abordat subiectul numirii lui „Reghe“, la Zamalek. Site-ul Kick Off, printre cele mai importante dedicate fotbalului de pe continentul negru, a scris despre tratativele aflate în derulare, dar și salariul pe care îl poate primi tehnicianul român, în cazul în care va semna actele.

„Zamalek i-a oferit fostului antrenor de la Esperance Tunis o sumă colosală, de 1,4 milioane de dolari pe an, după ce Laurențiu Reghecampf s-a despărțit de formația tunisiană, la începutul anului. În acest moment, Zamalek are o problemă de rezolvat, în privința băncii tehnice, după ce a renunțat la portughezul Jose Peseiro, săptămâna trecută. Peseiro a rezistat doar 13 meciuri pe banca formației din Cairo“, a notat site-ul Kick Off, sub semnătura jurnalistului Lukhanyo Mtuta.

Dacă va prelua Zamalek, în următoarele zile, Laurențiu Reghecampf va da nu doar o lovitură financiară, dar va avea și șansa de a-și îmbunătăți repede CV-ul, după cum sport.ro a explicat aici.