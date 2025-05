Laurențiu Reghecampf (49 de ani) poate încheia un sezon 2024-2025, în care a antrenat mai puțin de 6 luni, cu două trofee!

Tehnicianul român a fost angajat, în noiembrie 2024, de Esperance Tunis, iar mandatul său de doar patru luni i-a adus Supercupa. A fost primul trofeu cucerit de „Reghe“, după o așteptare de 7 ani, după cum sport.ro a explicat aici.

Din păcate pentru fostul antrenor al FCSB-ului, în ciuda rezultatelor bune pe care le-a avut, în Tunisia, el a devenit victima unei nedreptăți, rezilierea contractului său, când echipa era pe primul loc în campionat și calificată în sferturile Ligii Campionilor fiind o decizie șocantă.

Reghecampf se poate consola însă cu faptul că, după experiența de la Esperance Tunis, a intrat în circuitul antrenorilor bine cotați din fotbalul african. Așa se explică și oportunitatea care i s-a ivit acum, de a prelua Zamalek, după cum sport.ro a scris aici.

Reghecampf poate câștiga Cupa Egiptului cu Zamalek

Având în vedere salariul care i s-a propus de către echipa bogaților din Egipt, de 1,4 milioane de dolari pe an, plus faptul că poate pregăti o formație puternică din Africa, șansele ca „Reghe“ să meargă, la Cairo, sunt mari. În plus, eventuala preluare a echipei poate îmbunătăți CV-ului său într-un timp foarte scurt.

Concret, Zamalek, chiar dacă nu mai are șanse reale la titlu în acest sezon – e la 9 puncte de liderul Al-Ahly Cairo – e în cărți pentru cucerirea unui trofeu. Vorbim despre Cupa Egiptului. Aici, Zamalek ar urma să joace finala, pe data de 5 iunie, cu Pyramids.

Având în vedere că până la acest meci echipa poate fi preluată de Reghecampf, acesta ar avea șansa cuceririi trofeului după partida care se va juca pe uriașul stadion din Cairo cu o capacitate de peste 71.000 de locuri.